На украинских дорогах сняли все запреты на движение авто из-за непогоды, - ГСЧС

В информации о ликвидации последствий непогоды указывается, что с 26 ноября и по состоянию на 17:00 среды 29 ноября подразделения спасателей отбуксировали 1 918 транспортных средств. Среди них были 33 автобуса и 33 автомобиля "скорой помощи".

Также работники ГСЧС убрали уже 178 деревьев и оказали помощь более 4 тысячам людей, из них 24 детей.

"С начала суток 29 ноября силами ГСЧС осуществлено 66 привлечений по буксировке транспорта в 12 областях (Николаевская - 17, Одесская - 8, Полтавская - 7, Кировоградская - 10, Сумская - 5, Черниговская - 5, Винницкая - 2, Запорожская - 2, Хмельницкая - 2, Днепропетровская - 2, Закарпатская - 1, Волынская - 1 и Харьковская - 1)", - говорится в сообщении.

Также в ГСЧС рассказали, что Укравтодор подтвердил снятие всех запретов движения авто на дорогах общего пользования.

"По данным АО "Укрзализныця" нарушений железнодорожного сообщения на территории государства нет", - отмечают спасатели.

В то же время в Украине остаются обесточенными из-за непогоды 469 населенных пунктов в 13 областях.

Непогода в Украине

Напомним, 26 ноября некоторые регионы Украины накрыла непогода, что привело к обесточиванию в ряде областей, блокировке дорог, различным происшествиям, а также к человеческим жертвам.

В частности, в Одесской области ураганный ветер и метель привели к ограниченному или полному перекрытию движения по ряду трасс. В течение нескольких часов утром в регионе произошло почти 50 ДТП. Все подробности можно прочитать в материале РБК-Украина по этой ссылке.

В среду утром в Одесской области разблокировали все дороги, на которых вводили ограничения для движения из-за непогоды.

По данным МВД по состоянию на утро 29 ноября в результате непогоды погибли 12 человек, еще 23 пострадали, среди них - 2 детей.