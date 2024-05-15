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У украинских беженцев возникли проблемы с документами в стране ЕС: детали

Фото: Украинские беженцы в Эстонии (facebook.com/IOMEstonia)
Автор: Ольга Маджумдар

У украинских беженцев в Эстонии возникли проблемы с документами из-за того, что им вовремя не продлили вид на жительство. Союз городов и волостей Эстонии обратился к МВД страны с просьбой ускорить процедуру.

Для многих украинцев такие задержки означают остановки выплат и социальных услуг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на err.ee.

В союз городов и волостей Эстонии обратились несколько местных самоуправлений по ситуации с украинцами, которые вовремя подали в Департамент полиции и пограничной охраны (PPA) заявления о продлении вида на жительство, но еще не получили решений в установленный срок.

Из-за отсутствия вида на жительство беженцы больше не могут получать государственную помощь и услуги от местных властей. Хотя выплаты поступят задним числом, для украинцев поддержка может быть единственным средством к существованию.

"В случае прекращения срока действия вида на жительство и выплаты пособия у человека может не оказаться источников средств к существованию, достаточных для достойной жизни", - говорится в письме исполнительного директора союза городов и волостей.

Кроме того, по истечении срока действия вида на жительство работодатели вынуждены прекращать трудовые отношения с беженцами, поскольку по закону теряются основания для продления трудового договора. 

Отсутствие вида на жительство также влияет на доступ к государственной медицинской страховке и возможности посещать языковые курсы.

На сайте Департамента полиции и пограничной охраны объясняют задержки большим количеством заявлений о предоставлении временной защиты, в связи с чем департамент может принимать решение о продлении временной защиты в последний день действия вида на жительство или даже позже. В таком случае виды на жительство будут продолжены задним числом, и они будут действовать со следующего дня после окончания срока действия предыдущего разрешения.

Напомним, мы писали, что в Эстонии остается все меньше украинских беженцев. Уменьшился и поток людей, приезжающих, чтобы получить временную защиту.

Также мы рассказывали, что за два года войны более половины украинских беженцев в Эстонии вышли на работу, а обращений за социальной помощью стало вдвое меньше.

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