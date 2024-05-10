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В еще одной стране ЕС уменьшается количество украинских беженцев: детали

Пятница 10 мая 2024 11:14
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В еще одной стране ЕС уменьшается количество украинских беженцев: детали Фото: Украинские беженцы в Эстонии (facebook.com/IOMEstonia)
Автор: Ольга Маджумдар

В Эстонии остается все меньше украинских беженцев. Такую тенденцию в последние шесть месяцев отмечают в Департаменте полиции и пограничной охраны страны.

Уменьшился и поток людей, которые приезжают в Эстонию, чтобы получить временную защиту, сообщает РБК-Украина со ссылкой на err.ee.

По данным Департамента полиции и пограничной охраны, с начала войны в Эстонию прибыли почти 160 тысяч украинских беженцев, из них 70 000 поехали в другие страны, в то время как 90 тысяч намеревались остаться. Сейчас в Эстонии временной защитой пользуются треть из них – почти 31 тыс. человек из Украины.

"В этом году их количество уменьшилось по сравнению со временем начала войны. И количество новых людей, приезжающих в Эстонию и желающих получить здесь защиту, тоже уменьшилось", – рассказали в ведомстве.

Часть украинских беженцев вернулись в Украину или переехали в другие страны. Некоторые приезжают в Эстонию повторно.

"Точное количество беженцев, вернувшихся в Украину, назвать трудно, но мы видим людей, которые ранее получили у нас защиту и вид на жительство и переехали в другие страны, некоторое время жили там или вернулись домой. Но среди них есть такие, которые вернулись в Эстонию и попросили о разрешении на проживание. Когда они видят, что ситуация дома по-прежнему трудная, что жить там в безопасности невозможно, они возвращаются", – объяснили в департаменте.

Отмечается, что количество беженцев, которые возвращаются в Эстонию, небольшое.

Напомним, мы писали, что украинцы массово выезжают из нескольких стран ЕС. Значительный отток украинских беженцев из Эстонии фиксировали в феврале.

Также мы рассказывали, что за два года войны более половины украинских беженцев в Эстонии вышли на работу, а обращений за социальной помощью стало вдвое меньше.

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