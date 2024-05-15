В українських біженців виникли проблеми з документами у країні ЄС: деталі

До спілки міст та волостей Естонії звернулися кілька місцевих самоврядувань щодо ситуації з українцями, які вчасно подали до Департаменту поліції та прикордонної охорони (PPA) заяви про продовження посвідок на проживання, але ще не отримали рішень у встановлений термін.

Через відсутність посвідки на проживання біженці більше не можуть отримувати державні допомоги та послуги від місцевої влади. Хоча виплати надійдуть заднім числом, для українців підтримка може бути єдиним засобом для існування.

"У разі припинення дії посвідки на проживання та виплати допомоги у людини може не виявитися джерел коштів для існування, достатніх для гідного життя", - йдеться у листі виконавчого директора спілки міст та волостей.

Крім того, через закінчення терміну дії посвідки на проживання роботодавці змушені припиняти трудові відносини з біженцями, бо за законом втрачаються підстави для продовження трудового договору.

Відсутність дозволу на проживання також впливає на доступ до державної медичної страховки та можливості відвідувати мовні курси.

На сайті Департаменту поліції та прикордонної охорони пояснюють затримки великою кількістю заяв про надання тимчасового захисту, у зв'язку з чим департамент може приймати рішення про продовження тимчасового захисту в останній день дії посвідки на проживання або навіть пізніше. В такому разі посвідки на проживання продовжать заднім числом, і вони діятимуть з наступного дня після закінчення терміну дії попереднього дозволу.