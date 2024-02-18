RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинские защитники уничтожили еще один российский Су-34

Фото: командующий Воздушными силами Николай Олещук (facebook com kpszsu)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские защитники "приземлили" еще один российский истребитель-бомбардировщик Су-34. Это произошло сегодня утром.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука в Telegram.

"У московитов снова "потер нет". Сегодня около 6:00 еще один Су-34 "успешно вернулся" на базу", - написал командующий.

Воздушные силы уточнили, что это произошло на восточном направлении фронта.

Также украинские воины уничтожили 12 ударных дронов типа "Шахед" и управляемую авиационную ракету Х-59.

ВСУ сбили три российских самолета

Вчера, 17 февраля, стало известно, что Воздушные силы ВСУ уничтожили три российских самолета - два истребителя-бомбардировщика Су-34 и истребитель Су-35.

Это произошло на востоке Украины. По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, истребители были сбиты при попытке врагом нанести удары управляемыми авиабомбами по позициям наших войск.

При этом россияне пытались скрыть потери и утверждали, что был подбит только один самолет, а потерь якобы не было. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат отметил, что пилоты российских Су-34 и Су-35 пытались катапультироваться, их судьба пока неизвестна.

По данным Генштаба ВСУ, россияне с начала полномасштабного вторжения потеряли уже не менее 335 самолетов и 325 вертолетов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
РосавиацияВоздушные силы УкраиныВойна в УкраинеВойна России против Украины