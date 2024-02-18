Украинские защитники уничтожили еще один российский Су-34

"У московитов снова "потер нет". Сегодня около 6:00 еще один Су-34 "успешно вернулся" на базу", - написал командующий.

Воздушные силы уточнили, что это произошло на восточном направлении фронта.

Также украинские воины уничтожили 12 ударных дронов типа "Шахед" и управляемую авиационную ракету Х-59.

ВСУ сбили три российских самолета

Вчера, 17 февраля, стало известно, что Воздушные силы ВСУ уничтожили три российских самолета - два истребителя-бомбардировщика Су-34 и истребитель Су-35.

Это произошло на востоке Украины. По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, истребители были сбиты при попытке врагом нанести удары управляемыми авиабомбами по позициям наших войск.

При этом россияне пытались скрыть потери и утверждали, что был подбит только один самолет, а потерь якобы не было. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат отметил, что пилоты российских Су-34 и Су-35 пытались катапультироваться, их судьба пока неизвестна.

По данным Генштаба ВСУ, россияне с начала полномасштабного вторжения потеряли уже не менее 335 самолетов и 325 вертолетов.