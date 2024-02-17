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Скоро будет известно, выжили ли пилоты трех уничтоженных сегодня российских Су, - Игнат

Киев, Суббота 17 февраля 2024 14:45
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Скоро будет известно, выжили ли пилоты трех уничтоженных сегодня российских Су, - Игнат Фото: спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (mil in ua)
Автор: Наталья Юрченко

Пилоты российских Су-34 и Су-35 пытались катапультироваться после того, как самолеты были подбиты. Судьба пилотов будет известна позже.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Были поражены самолеты. По данным разведки, парашюты летели. Выжили пилоты, тоже узнаем, даже из их пабликов. Скоро это будет известно", - сказал он.

Игнат добавил, что российские пилоты пытались катапультироваться. Пока неизвестно, выжили ли оккупанты, информацию устанавливают.

"Было видно, что сработали катапульты на этих самолетах. Может быть, не на всех. Ну, подробнее отслеживаем, как там судьба рашистов, попытавшихся катапультироваться", - добавил спикер.

ВСУ сбили три российских самолета

Сегодня, 17 февраля, стало известно, что Воздушные силы ВСУ уничтожили три российских самолета - два истребителя-бомбардировщика Су-34 и истребитель Су-35.

Это произошло на востоке Украины. По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, истребители были сбиты при попытке врагом нанести удары управляемыми авиабомбами по позициям наших войск.

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