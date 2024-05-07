RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинские защитники уничтожили самоходную артустановку РФ и показали эффектное видео

Фото: Украинские защитники уничтожили САУ МСТА-С (иллюстративное фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Сухопутные войска Украины уничтожили российскую самоходную артустановку. Ответное видео украинские защитники опубликовали в сети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Сухопутных войск.

Отмечается, что на видео показана работа 45-й отдельной артиллерийской бригады Вооруженных Сил Украины.

Согласно ему, оккупанты пытались скрыть камуфляжем свою технику. Впрочем, украинские защитники нашли российскую самоходную артустановку и ударили по ней прицельным огнем.

Уничтожение вражеской техники

Напомним, недавно бойцы подразделения активных действий ГУР МО Украины совместно с операторами HIMARS на Запорожском направлении обнаружили и уничтожили пусковую установку зенитного ракетного комплекса "Тор".

Также бойцы ГУР МО Украины из подразделения активных действий ликвидировали российский ЗРК "Стрела 10" на фронте.

Кроме того, в преддверии бойцы СБУ уничтожили на фронте партию российских систем ПВО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram =.

Читайте РБК-Украина в Google News
Военная техникаВойна России против Украины