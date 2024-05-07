Украинские защитники уничтожили самоходную артустановку РФ и показали эффектное видео

Сухопутные войска Украины уничтожили российскую самоходную артустановку. Ответное видео украинские защитники опубликовали в сети.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Сухопутных войск.
Отмечается, что на видео показана работа 45-й отдельной артиллерийской бригады Вооруженных Сил Украины.
Согласно ему, оккупанты пытались скрыть камуфляжем свою технику. Впрочем, украинские защитники нашли российскую самоходную артустановку и ударили по ней прицельным огнем.
Напомним, недавно бойцы подразделения активных действий ГУР МО Украины совместно с операторами HIMARS на Запорожском направлении обнаружили и уничтожили пусковую установку зенитного ракетного комплекса "Тор".
Также бойцы ГУР МО Украины из подразделения активных действий ликвидировали российский ЗРК "Стрела 10" на фронте.
Кроме того, в преддверии бойцы СБУ уничтожили на фронте партию российских систем ПВО.
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