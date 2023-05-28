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Украинские защитники ночью сбили два "Шахеда" над Ровенской областью

Иллюстративное фото: украинские защитники ночью сбили два "Шахеда" над Ровенской областью (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские силы противовоздушной обороны сегодня, 28 мая, ночью уничтожили два дрона-камикадзе "Шахед" над Ровенской областью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Ровенской ОВА Виталия Коваля в Telegram.

"Друзья, этой ночью в небе Ровенской области были сбиты два вражеских "Шахеда". Спасибо силам ПВО за надежную защиту", - написал чиновник.

Ночная атака РФ

Россияне сегодня провели самую масштабную атаку дронами-камикадзе с начала войны против Украины. Для ударов они хотели использовать 54 беспилотника, но 52 из них сбили украинские защитники.

При этом уже известно о повреждении объекта инфраструктуры в Житомирской области. Детали местные власти пока не раскрывают.

Также в Киеве ночью упали обломки от сбитых дронов. В результате этого в Голосеевском районе начался пожар. Известно об одном погибшем и двух раненых.

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Ровенская областьВойна России против Украины