Українські захисники вночі збили два "Шахеди" над Рівненською областю

"Друзі, цієї ночі в небі Рівненської області були збиті два ворожі "Шахеди". Дякую силам ППО за надійний захист", - написав чиновник.

Нічна атака РФ

Росіяни сьогодні провели наймасштабнішу атаку дронами-камікадзе з початку війни проти України. Для ударів вони хотіли використати 54 безпілотники, але 52 з них збили українські захисники.

При цьому вже відомо про пошкодження об'єкту інфраструктури у Житомирській області. Деталі місцева влада поки не розкриває.

Також у Києві вночі впали уламки від збитих дронів. Внаслідок цього у Голосіївському районі почалася пожежа. Відомо про одного загиблого та двох поранених.