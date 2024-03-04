ВСУ отражают серию атак под Авдеевкой: карты ISW

Украинские силы вернули несколько неустановленных позиций в районе Табаевки. Оперативная обстановка в Бердичах, Орловке и Тоненьком стабилизируется, а украинские силы отражают российские атаки в этих населенных пунктах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW) .

Операция №1 - Луганская область

3 марта позиционные бои продолжились на линии Купянск-Кременная. Известный российский военный блогер заявил, что украинские силы вернули несколько неустановленных позиций в районе Табаевки (к юго-востоку от Купянска).

Позиционные бои продолжались:

под Синьковкой;

юго-восточнее Купянска в районе Табаевки;

западнее Кременной в районе Тернов и Ямполовки;

южнее Кременной в районе Белогоровки и Верхнекамянского.

Спикер Восточной группировки войск Илья Евлаш заявил, что российские войска несколько снизили интенсивность своих наступательных операций и закрепляют новые позиции на Купянском направлении.

Евлаш добавил, что российские войска перегруппировываются и готовят ударные группы на Лиманском направлении, перебрасывают силы в районы Тернов и Ямполовки.

Операция №2 - Донецкая область

3 марта позиционные бои в районе Бахмута продолжились, однако подтвержденных изменений линии фронта не произошло.

Позиционные бои продолжались:

северо-западнее Бахмута в районе Богдановки;

западнее Бахмута возле Ивановска;

южнее и юго-западнее Бахмута в районе Клещиевки, Андреевки, Пивденного и Нью-Йорка.

3 марта позиционные бои под Авдеевкой продолжились, однако подтвержденных изменений линии фронта не произошло.

Позиционные бои продолжались:

северо-западнее Авдеевки в районе Бердичей, Степового и Орловки;

к западу от Авдеевки возле Тоненького;

юго-западнее Авдеевки в районе Первомайского и Невельского.

Спикер Сил обороны Таврического направления Дмитрия Лиховий заявил, что оперативная обстановка в Бердичах, Орловке и Тоненьком стабилизируется, а украинские силы отражают российские атаки в этих населенных пунктах.

По словам Лиховия, российские войска не захватили Бердичев, Орловку или Тоненькое, но добились некоторых локальных успехов на Авдеевском направлении.

Командующий ОСГВ "Таврия" Александр Тарнавский 3 марта заявил, что российские военные сбросили с беспилотников девять боеприпасов с химическими веществами на украинские позиции на Таврийском направлении (Авдеевка через запад Запорожской области) - явное нарушение Конвенции о химическом оружии.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что российские войска перебросили на Авдеевское направление несколько подразделений Центральной группировки войск РФ. Машовец заявил, что российская группировка войск на юго-западе Украины, вероятно, имеющая отношение к Авдеевке через запад Донецкой области, насчитывает около 86 332 человек личного состава.

3 марта позиционные бои продолжались к западу и юго-западу от Донецка, хотя подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Позиционные бои продолжались:

западнее Донецка в районе Красногоровки и Георгиевки;

юго-западнее Донецка в районе Победы и Новомихайловки.

"Южная ось"

Позиционные бои продолжались в районе Работино на западе Запорожской области, но не привели к каким-либо изменениям на линии фронта по состоянию на 3 марта.

Позиционные бои происходили в районе Работино и западнее Новопрокоповки (южнее Работино).

Военный блогер заметил, что российские войска продвигаются медленнее в районе Вербового (к востоку от Работино), чем в районе Работино, и что российские войска в последние месяцы усилили артиллерийский огонь в этом районе.

3 марта позиционные бои в районе Крынков и Антоновского моста на восточном (левобережье) Херсонской области продолжились . Россия наносит удары по украинским позициям из реактивных систем залпового огня (РСЗО) ТОС.