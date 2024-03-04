ВСУ отражают серию атак под Авдеевкой: карты ISW
Украинские силы вернули несколько неустановленных позиций в районе Табаевки. Оперативная обстановка в Бердичах, Орловке и Тоненьком стабилизируется, а украинские силы отражают российские атаки в этих населенных пунктах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Операция №1 - Луганская область
3 марта позиционные бои продолжились на линии Купянск-Кременная. Известный российский военный блогер заявил, что украинские силы вернули несколько неустановленных позиций в районе Табаевки (к юго-востоку от Купянска).
Позиционные бои продолжались:
- под Синьковкой;
- юго-восточнее Купянска в районе Табаевки;
- западнее Кременной в районе Тернов и Ямполовки;
- южнее Кременной в районе Белогоровки и Верхнекамянского.
Спикер Восточной группировки войск Илья Евлаш заявил, что российские войска несколько снизили интенсивность своих наступательных операций и закрепляют новые позиции на Купянском направлении.
Евлаш добавил, что российские войска перегруппировываются и готовят ударные группы на Лиманском направлении, перебрасывают силы в районы Тернов и Ямполовки.
Операция №2 - Донецкая область
3 марта позиционные бои в районе Бахмута продолжились, однако подтвержденных изменений линии фронта не произошло.
Позиционные бои продолжались:
- северо-западнее Бахмута в районе Богдановки;
- западнее Бахмута возле Ивановска;
- южнее и юго-западнее Бахмута в районе Клещиевки, Андреевки, Пивденного и Нью-Йорка.
3 марта позиционные бои под Авдеевкой продолжились, однако подтвержденных изменений линии фронта не произошло.
Позиционные бои продолжались:
- северо-западнее Авдеевки в районе Бердичей, Степового и Орловки;
- к западу от Авдеевки возле Тоненького;
- юго-западнее Авдеевки в районе Первомайского и Невельского.
Спикер Сил обороны Таврического направления Дмитрия Лиховий заявил, что оперативная обстановка в Бердичах, Орловке и Тоненьком стабилизируется, а украинские силы отражают российские атаки в этих населенных пунктах.
По словам Лиховия, российские войска не захватили Бердичев, Орловку или Тоненькое, но добились некоторых локальных успехов на Авдеевском направлении.
Командующий ОСГВ "Таврия" Александр Тарнавский 3 марта заявил, что российские военные сбросили с беспилотников девять боеприпасов с химическими веществами на украинские позиции на Таврийском направлении (Авдеевка через запад Запорожской области) - явное нарушение Конвенции о химическом оружии.
Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что российские войска перебросили на Авдеевское направление несколько подразделений Центральной группировки войск РФ. Машовец заявил, что российская группировка войск на юго-западе Украины, вероятно, имеющая отношение к Авдеевке через запад Донецкой области, насчитывает около 86 332 человек личного состава.
3 марта позиционные бои продолжались к западу и юго-западу от Донецка, хотя подтвержденных изменений на линии фронта не было.
Позиционные бои продолжались:
- западнее Донецка в районе Красногоровки и Георгиевки;
- юго-западнее Донецка в районе Победы и Новомихайловки.
"Южная ось"
Позиционные бои продолжались в районе Работино на западе Запорожской области, но не привели к каким-либо изменениям на линии фронта по состоянию на 3 марта.
Позиционные бои происходили в районе Работино и западнее Новопрокоповки (южнее Работино).
Военный блогер заметил, что российские войска продвигаются медленнее в районе Вербового (к востоку от Работино), чем в районе Работино, и что российские войска в последние месяцы усилили артиллерийский огонь в этом районе.
3 марта позиционные бои в районе Крынков и Антоновского моста на восточном (левобережье) Херсонской области продолжились. Россия наносит удары по украинским позициям из реактивных систем залпового огня (РСЗО) ТОС.
Российское оппозиционное издание опубликовало видео, на котором российские военнослужащие жалуются на то, что им пришлось два дня ждать эвакуации из траншеи в Крынках.
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