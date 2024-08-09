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Украинские защитники нанесли серию ударов по позициям оккупантов на Краматорском направлении

Фото: Сухопутные войска уничтожили оккупантов (иллюстративное фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Воины Сухопутных войск нанесли серию успешных ударов по технике и живой силе противника на Востоке. Результаты работы поделились в сети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Сухопутных войск в Telegram.

На видео показана слаженная боевая работа операторов БпЛА 56 отдельной мотопехотной Мариупольской бригады на Краматорском направлении.

"Противник имеет преимущество в численности личного состава, вооружении и технике. Но наши воины с помощью технологий, сноровки, подготовки и опыта делают все, чтобы оккупанты чувствовали себя как в аду", - говорится в сообщении.

Украинские защитники уничтожают ВС РФ

Напомним, сегодня сообщалось об уничтожении украинскими пограничниками с воздуха вражеского дрона на Бахмутском направлении. Результатами удачной работы вои поделились в сети.

Также накануне украинские защитники нанесли серию сокрушительных ударов по технике и личному составу оккупантов.

Кроме того, операторы ССО накануне совершили серию сокрушительных атак по вражеской технике.

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