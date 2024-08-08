Пограничники нанесли серию сокрушительных ударов по технике и живой силе оккупантов (видео)

Украинские пограничники нанесли серию сокрушительных ударов по технике и личному составу оккупантов. Результаты своей работы они обнародовали в сети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Как отметили украинские защитники, по поводу остальных - данные уточняются.

"Пограничники на Волчанском направлении из БпЛА ударили по транспортным средствам и другой технике окупантов, по взводно-опорному пункту и антенному комплексу. Известно также о нескольких ликвидированных захватчиках", - отмечают в ГПСУ.

Украинские защитники уничтожают ВС РФ

Напомним, операторы ССО накануне совершили серию сокрушительных атак по вражеской технике.

Также недавно украинским бойцам удалось ликвидировать вражеские минометы и инженерные комплексы.

Кроме того, украинские бойцы показали видео уничтожение вражеской техники с помощью дронов на одной из точек линии фронта.

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