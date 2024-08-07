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Украинские защитники совершили серию атак по технике оккупантов в районе Часового Яра (видео)

Часов Яр, Среда 07 августа 2024 10:45
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Украинские защитники совершили серию атак по технике оккупантов в районе Часового Яра (видео) Фото: ССО уничтожили технику окупантов в районе Часового Яра (иллюстративное фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Украинские защитники осуществили серию сокрушительных атак по вражеской технике. Результатами работы они поделились в сети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ССО в Telegram.

На видео показана работа операторов Сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины.

"Если уже эту войну окрестили войной дронов и артиллерии, то свою часть с "птичками" мы выполняем идеально. На этот раз из всех отработанных целей «изюминками» стали враждебный "Тигр" и пушка", - рассказал оператор ССО "Якут".

Согласно видео, обнародованному ССО, украинские беспилотники удачно проводят серию атак по враждебным техническим средствам. Часть из них кафиры скрывают в лесополосах, некоторую технику оставляют среди полуразрушенных зданий.

Украинские защитники уничтожают технику РФ

Напомним, накануне украинским бойцам удалось ликвидировать вражеские минометы и инженерные комплексы.

Кроме того, украинские бойцы показали видео уничтожение вражеской техники с помощью дронов на одной из точек линии фронта.

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