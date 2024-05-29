Украинские защитники имели успех на Харьковском направлении: карты ISW

Восток Украины. Операция №1 - Харьковская область

Силы обороны Украины недавно восстановили ограниченные позиции севернее города Харькова на фоне продолжения наступательных операций РФ на севере Харьковской области 28 мая.

Геолокационные кадры от 28 мая показывают, что ВСУ возобновили позиции вдоль полосы к юго-востоку от Лукьянцев.

Российские и украинские военные также сообщили о продолжении наступательных операций путинских сил по направлениям Липцы и Волчанск в течение дня 28 мая, а один российский "военкор" утверждал, что войска РФ продвинулись до 200 метров в направлении Липцев.

Другой российский блоггер рассказывал, что войска РФ якобы вытесняют украинские силы с позиций в высотных домах вблизи стадиона и Волчанского агрегатного завода на севере Волчанска, хотя в ISW не наблюдалось визуального подтверждения того, что оккупанты действуют в этих двух районах.

Другой российский военкор утверждал, что путинские войска продвинулись до 600 метров в неопределенных районах возле Волчанска.

В Генштабе ВСУ сообщили о продолжении боевых действий к юго-западу от Волчанска возле Старицы и к северо-востоку от Волчанска возле Тихого.

Спикер группировки войск "Хортица" ВСУ подполковник Назар Волошин отметил, что войска РФ наносят мощные удары по Волчанску с термобарических артиллерийских систем ТОС-2.

Кроме того, российские и украинские источники также отметили, что войска РФ наносят постоянные удары планирующими бомбами по инфраструктуре Волчанска.

Операция №2 - Луганская область

28 мая войска РФ продолжали наступление на линии Купянск - Сватово - Кременная, но подтвержденных изменений линии фронта на этом участке не было.

Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ продвинулись на 400 метров к югу от Берестового (юго-восточнее Купянска) и на 1 км в направлении Мясожаровки (к западу от Сватово), хотя в ISW не наблюдали визуальных доказательств.

Российский блоггер рассказывал, что части российской 47-й танковой дивизии якобы продвигаются в направлении Степной Новоселовки (юго-восточнее Купянска).

Российские "военкоры" распространили кадры, на которых видно, как войска РФ устанавливают триколор в Белогоровке (южнее Кременной), но утверждают, что нет подтверждений тому, что путинские силы полностью оккупировали населенный пункт.

Эксперты ISW также не нашли подтверждения российского контроля над Белогоровкой.

Российский "военкор" утверждал, что действующие на Купянском направлении войска РФ имеют количество FPV-дронов меньше, чем у ВСУ, в соотношении 1 к 20. Он также сетовал на действие международных санкций по ограничению доступа России к беспилотникам.

Также продолжались бои вблизи Синьковки, вблизи Петропавловки, Новоселовки, Ивановки, Кисловки, Твердохлебового, Дружелюбовки, Грековки, Новоегоровки, возле Невского, около Тернов и Торского, в районе Серебрянского лесничества и Дибровы.

Российские источники утверждали, что 27 мая ВСУ нанесли удар по бывшему Луганскому военному авиационному училищу штурманов в этом оккупированном городе с использованием кассетных ракет ATACMS.

Геолокационные кадры, опубликованные 27 мая, свидетельствуют о том, что у аэродрома в Луганске произошел взрыв.

Операция №3 - Донецкая область

28 мая войска РФ продолжили наземные атаки на Северском направлении (к северо-востоку от Бахмута) вблизи Верхнекаменского (восточнее Северского), а также Спорного и Выемки (оба юго-восточнее Северского).

Российский "военкор" утверждал, что путинские войска якобы продвинулись вглубь на 1 км на Северском направлении, но в ISW не нашли подтверждения.

28 мая войска РФ продолжили наземные атаки к востоку от города Часов Яр, но в последнее время не достигли ни одного подтвержденного продвижения.

Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ якобы захватили восточную Калиновку (на севере г. Часов Яр), продвинулись на 720 метров вглубь микрорайона Канала и продвинулись еще на 200 метров в неопределенную часть Часового Яра.

На кадрах, опубликованных 27 мая, видно, как ВСУ отбивают российскую механизированную атаку численностью примерно взвод на направлении Часового Яра.

28 мая российские войска также атаковали вблизи Григоровки, Клещиевки и Андреевки.

Геолокационные кадры, опубликованные 20 мая, показывают, что войска РФ продвинулись севернее Калиновки, хотя это продвижение не произошло в течение последней недели.

Войска РФ недавно немного продвинулись во время механизированной атаки силами во взвод северо-западнее Авдеевки.

Геолокационные кадры, опубликованные 28 мая, показывают, что оккупанты незначительно продвинулись в полях к востоку от Новопокровского (к северо-западу от Авдеевки) во время механизированной атаки размером примерно взвода, прежде чем ВСУ отразили атаку.

Российские "военкоры" также утверждали, что войска РФ продвинулись на 750 метров к северу от Уманского, на 2,4 км в ширину и на 1 км в глубину к югу и юго-востоку от Нетайлово, и подошли к Карловскому водохранилищу и Карловке с этого фланга.

Некоторые российские блоггеры рассказывали, что войска РФ начали бои за саму Карловку, а другие утверждали, что из-за информационного тумана войны говорить об этом рано.

В ISW еще не наблюдали визуальных доказательств продвижения россиян вблизи Уманского или Нетайлово.

Российские войска также продолжали наземные наступления в районе Новоалександровки, Прогресса, Новоселовки Первой, Калинового, Очеретино и Сокола, возле Яснобродовки и Невельского.

Войска РФ недавно совершили механизированную атаку примерно уменьшенной роты к юго-западу от города Донецка, но 28 мая не совершили ни одного подтвержденного продвижения на линии фронта.

На опубликованном 28 мая кадре видно, как ВСУ отбивают российскую механизированную атаку почти уменьшенной роты вблизи Новомихайловки.

Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ якобы продвинулись к югу от Новомихайловки и примерно на 200 метров вглубь Прасковьевки, но в ISW не нашли визуального подтверждения этих утверждений.

Российские войска также продолжали наземные атаки вблизи Красногоровки, Константиновки и Водяного.

Войска РФ недавно подтвердили наступление во время механизированной атаки примерно уменьшенного состава роты к югу от Великой Новоселки в районе админграницы Донецкой и Запорожской областей.

Геолокационные кадры, опубликованные 28 мая, показывают, что оккупанты продвинулись в центре Старомайорского во время механизированной атаки примерно силами в роту.

Российский военкор утверждал, что войска РФ якобы продвинулись на 100 метров вглубь и на 250 метров в ширину в Старомайорском и на восточной окраине населенного пункта.

Российские войска также продолжали наземные атаки в Урожайном.

"Южная ось"

28 мая продолжались позиционные боевые действия на западе Запорожской области, однако подтвержденных изменений линии фронта не последовало.

Позиционные бои продолжались вблизи Работино, Малой Токмачки и Малых Щербаков.

Российский "военкор" рассказывал, что войска РФ проводят меньше штурмовых операций в направлении Работино-Вербовое из-за отсутствия прикрытия и маскировки, а также потому, что не имеют достаточного количества систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

28 мая продолжались позиционные бои на восточной части Херсонской области, в том числе вблизи Крінок.

Некоторые российские блоггеры продолжали утверждать, что войска РФ якобы полностью захватили Крынки, в то время как другие утверждали, что ВСУ сохраняют присутствие в населенном пункте.

Российский источник утверждал, что части российской 76-й воздушно-десантной дивизии (ВДВ) недавно передислоцировались вблизи Крінок и действуют в этом районе.

Ситуация на фронте

Ранее в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 28 мая сообщалось, что в течение суток на фронте произошло около 110 боевых столкновений.

Также в военном командовании отметили, что на Лиманском направлении ВСУ проводятся мероприятия по усилению переднего края обороны, на Северском направлении враг возле Белогоровки пытался вклиниться в боевой порядок украинских подразделений.

А на Покровском направлении противник на отдельных участках имеет частичный успех - там ВСУ предпринимают меры по стабилизации обстановки, рассказали в Генштабе.