Українські захисники мали успіх на Харківському напрямку: карти ISW

Схід України. Операція №1 - Харківська область

Сили оборони України нещодавно відновили обмежені позиції на північ від міста Харкова на тлі продовження наступальних операцій РФ на півночі Харківської області 28 травня.

Геолокаційні кадри від 28 травня показують, що ЗСУ відновили позиції вздовж смуги на південний схід від Лук'янців.

Російські та українські військові також повідомили про продовження наступальних операцій путінських сил в напрямках Липці та Вовчанськ протягом дня 28 травня, а один російський "воєнкор" стверджував, що війська РФ просунулися до 200 метрів у напрямку Липців.

Інший російський блогер розповідав, що війська РФ нібито витісняють українські сили з позицій у висотних будинках поблизу стадіону та Вовчанського агрегатного заводу на півночі Вовчанська, хоча в ISW не спостерігаєли візуального підтвердження того, що окупанти діють у цих двох районах.

Інший російський "воєнкор" стверджував, що путінські війська просунулися до 600 метрів у невизначених районах біля Вовчанська.

У Генштабі ЗСУ повідомили про продовження бойових дій на південний захід від Вовчанська біля Стариці та на північний схід від Вовчанська біля Тихого.

Речник угрупування військ "Хортиця" ЗСУ підполковник Назар Волошин зазначив, що війська РФ завдають потужних ударів по Вовчанську з термобаричних артилерійських систем ТОС-2.

Крім того, російські та українські джерела також відзначили, що війська РФ завдають постійних ударів плануючими бомбами по інфраструктурі Вовчанська.

Операція №2 - Луганська область

28 травня війська РФ продовжували наступ на лінії Куп'янськ - Сватове - Кремінна, але підтверджених змін лінії фронту на цьому ділянці не було.

Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ просунулися на 400 метрів на південь від Берестового (на південний схід від Куп’янська) і на 1 км у напрямку М'ясожарівки (на захід від Сватового), хоча в ISW не спостерігали візуальних доказів.

Російський блогер розповідав, що частини російської 47-ї танкової дивізії нібито просуваються в напрямку Степової Новоселівки (на південний схід від Куп’янська).

Російські "воєнкори" поширили кадри, на яких видно, як війська РФ встановлюють триколор у Білогорівці (на південь від Кремінної), але стверджують, що немає підтверджень того, що путінські сили повністю окупували населений пункт.

Експерти ISW також не знайшли підтвердження російського контролю над Білогорівкою.

Російський "воєнкор" стверджував, що війська РФ, які діють на Куп'янському напрямку мають кількість FPV-дронів менше за ЗСУ у співвідношенні 1 до 20. Він також нарікав на дію міжнародних санкцій щодо обмеження доступу Росії до безпілотників.

Також тривали бої поблизу Синьківки, поблизу Петропавлівки, біля Новоселівки, Іванівки, Кислівки, біля Твердохлібового, Дружелюбівки, Греківки, Новоєгорівки, біля Невського, коло Тернів і Торського, в районі Серебрянського лісництва та Діброви.

Російські джерела стверджували, що 27 травня ЗСУ завдали удару по колишньому Луганському військовому авіаційному училищу штурманів в цьому окупованому місті з використанням касетних ракет ATACMS.

Геолокаційні кадри, опубліковані 27 травня, свідчать про те, що біля аеродрому в Луганську стався вибух.

Операція №3 - Донецька область

28 травня війська РФ продовжили наземні атаки на Сіверському напрямку (на північний схід від Бахмута) поблизу Верхньокам’янського (на схід від Сіверська), а також Спірного та Виїмки (обидва на південний схід від Сіверська).

Російський "воєнкор" стверджував, що путінські війська нібито просунулися вглиб на 1 км на Сіверському напрямку, але в ISW не знайшли підтвердження.

28 травня війська РФ продовжили наземні атаки на схід від міста Часів Яр, але останнім часом не досягли жодного підтвердженого просування.

Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ нібито захопили східну Калинівку (на північ від м. Часів Яр), просунулися на 720 метрів углиб мікрорайону Каналу та просунулися ще на 200 метрів у невизначену частину Часового Яру.

На кадрах, опублікованих 27 травня, видно, як ЗСУ відбивають російську механізовану атаку чисельністю приблизно взвод у напрямку Часового Яру.

28 травня російські війська також атакували поблизу Григорівки, Кліщіївки та Андріївки.

Геолокаційні кадри, опубліковані 20 травня, показують, що війська РФ просунулися на північ від Калинівки, хоча цього просування не відбулося протягом останнього тижня.

Війська РФ нещодавно трохи просунулися під час механізованої атаки силами у взвод на північний захід від Авдіївки.

Геолокаційні кадри, опубліковані 28 травня, показують, що окупанти незначно просунулися в полях на схід від Новопокровського (на північний захід від Авдіївки) під час механізованої атаки розміром приблизно взводу, перш ніж ЗСУ відбили атаку.

Російські "воєнкори" також стверджували, що війська РФ просунулися на 750 метрів на північ від Уманського, на 2,4 км в ширину і на 1 км в глибину на південь і південний схід від Нетайлового, та підійшли до Карлівського водосховища і Карлівки з цього флангу.

Деякі російські блогери розповідали, що війська РФ почали бої за саму Карлівку, а інші стверджували, що через інформаційний туман війни говорити про це зарано.

В ISW ще не спостерігали візуальних доказів просування росіян поблизу Уманського чи Нетайлового.

Російські війська також продовжували наземні наступи в районі Новоолександрівки, Прогресу, Новоселівки Першої, Калинового, Очеретиного та Сокіла, біля Яснобродівки та біля Невельського.

Війська РФ нещодавно здійснили механізовану атаку приблизно зменшеної роти на південний захід від міста Донецька, але 28 травня не зробили жодного підтвердженого просування на лінії фронту.

На опублікованому 28 травня кадрі видно, як ЗСУ відбивають російську механізовану атаку майже зменшеної роти поблизу Новомихайлівки.

Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ нібито просунулися на південь від Новомихайлівки та приблизно на 200 метрів углиб Парасковіївки, але в ISW не знайшли візуального підтвердження цих тверджень.

Російські війська також продовжували наземні атаки поблизу Красногорівки, біля Костянтинівки та Водяного.

Війська РФ нещодавно підтвердили наступ під час механізованої атаки приблизно зменшеного складу роти на південь від Великої Новосілки в районі адмінкордону Донецької та Запорізької областей.

Геолокаційні кадри, опубліковані 28 травня, показують, що окупанти просунулися в центрі Старомайорського під час механізованої атаки приблизно силами до роти.

Російський "воєнкор" стверджував, що війська РФ нібито просунулися на 100 метрів углиб і на 250 метрів у ширину в Старомайорському та на східній околиці населеного пункту.

Російські війська також продовжували наземні атаки в Урожайному.

"Південна вісь"

28 травня тривали позиційні бойові дії на заході Запорізької області, однак підтверджених змін лінії фронту не було.

Позиційні бої тривали поблизу Роботиного, Малої Токмачки та Малих Щербаків.

Російський "воєнкор" розповідав, що війська РФ проводять менше штурмових операцій на напрямку Роботине-Вербове через відсутність прикриття та маскування, а також тому, що не мають достатньої кількості систем радіоелектронної боротьби (РЕБ).

28 травня тривали позиційні бої на східній частині Херсонської області, в тому числі поблизу Кринок.

Деякі російські блогери продовжували стверджувати, що війська РФ нібито повністю захопили Кринки, тоді як інші стверджували, що ЗСУ зберігають присутність у населеному пункті.

Російське джерело стверджувало, що частини російської 76-ї повітряно-десантної дивізії (ВДВ) нещодавно передислокувалися поблизу Кринок і діють у цьому районі.

Ситуація на фронті

Раніше у Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні 28 травня повідомляли, що протягом доби на фронті відбулося близько 110 бойових зіткнень.

Також у військовому командуванні зазначили, що на Лиманському напрямку ЗСУ проводять заходи щодо посилення переднього краю оборони, на Сіверському напрямку ворог поблизу Білогорівки намагався вклинитися в бойовий порядок українських підрозділів.

А на Покровському напрямку противник на окремих ділянках має частковий успіх - там ЗСУ вживають заходи щодо стабілізації обстановки, розповіли в Генштабі.