Враг давит на Покровском направлении, ВСУ принимают меры по стабилизации, - Генштаб

Покровское направление остается на фронте самым активным за количество вражеских атак, и российские оккупанты имеют на отдельных участках частичный успех. Силы обороны Украины принимают меры по недопущению продвижения противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал Генерального штаба ВСУ.

В военном командовании рассказали об оперативной информации по состоянию на 22:30 28 мая.

Атаки РФ

В течение суток российские захватчики нанесли по территории Украины 3 ракетных с применением 4 ракет и 38 авиационных ударов с применением 57 УАБ (КАБ), задействовали 435 дронов-камикадзе.

Кроме того, враг совершил 2849 обстрелов по позициям Сил обороны Украины и населенным пунктам с использованием различных типов вооружения.

В настоящее время на фронте произошло около 110 боевых столкновений.

"Российские захватчики пытаются использовать преимущество в живой силе, технике и поддержке с воздуха. Украинские воины дают бой врагу, а в отдельных направлениях - сами совершают результативные активные действия по улучшению стойкости обороны", - передали в Генштабе.

Ситуация на фронте

Как говорится в отчете, ситуация на фронте остается напряженной, но контролируемой.

"Силы обороны продолжают решительно противодействовать попыткам противника продвинуться в глубину территории Украины, направляют усилия на срыв выполнения оккупантами планов наступления", - рассказали в Генштабе.

На Харьковском направлении произошло 7 боевых столкновений. Подразделениями Сил обороны отражены 4 штурмовых действия российских оккупантов в районах Старицы и Волчанска. Ситуация напряженная, но контролируемая украинскими войсками. В настоящее время идет бой в районе Волчанска. Военные ВСУ активно противодействуют и наносят потери врагу.

Предварительно потери противника с начала суток на этом направлении составили 68 человек. Уничтожены 3 артиллерийские системы, 12 автомобилей и 3 единицы специальной техники. Кроме того, 2 танка, 3 артиллерийские системы, 7 автомобилей и 1 спецтехника были повреждены.

На Купянском направлении произошло 19 боевых столкновений. Силы обороны успешно отразили 16 атак врага в районах населенных пунктов Синьковка, Степная Новоселовка, Дружелюбовка, Новоегоровка и Невское. Еще по одному боевому столкновению продолжаются в районах Петропавловки и Невского.

На Лиманском направлении произошло 16 боестолкновений. Попытки российских оккупантов продвинуться в районах Тернов, Торского и Серебрянского леса успеха не имели.

В Генштабе отметили, что, несмотря на активность врага, украинскими военными проводятся мероприятия по усилению переднего края обороны.

На Северском направлении враг 8 раз атаковал позиции ВСУ вблизи Белогоровки, где пытался вклиниться в боевой порядок украинских подразделений.

"Ситуация напряженная. Защитники Украины прилагают максимум усилий, чтобы не допустить продвижения российских оккупантов в глубину нашей территории", - говорится в отчете.

На Краматорском направлении агрессор 6 раз пытался атаковать подразделения Сил обороны в районах Григорьевки, Клещиевки и Андреевки. Все пробы были безуспешными. Потери позиций ВСУ не допущены.

Интенсивно атаковал враг украинских защитников на Покровском направлении. Здесь в течение дня, иногда при поддержке авиации, применяя КАБы (УАБы), агрессор совершил 25 штурмовых действий и пытался нарастить значительные усилия по огневому контролю практически вдоль всей линии столкновения.

"На отдельных участках враг имеет частичный успех. Силами обороны принимаются меры по стабилизации обстановки и недопущению продвижения противника", - рассказали в военном командовании.

Предыдущие потери агрессора на этом направлении составили более 220 оккупантов убитыми и ранеными. Уничтожены 6 боевых бронированных машин, 4 автомобиля и 1 ПТУР. Повреждения получили 1 боевая бронированная машина, 1 пушка и 2 миномета.

На Кураховском направлении в настоящее время суток насчитывается 9 боевых столкновений. Захватчики пытаются продвинуться в районах населенных пунктов Красногоровка, Константиновка и Водяное. Подразделения сил обороны отражают атаки противника и усиливают устойчивость оборонительных рубежей.

На Времивском направлении российские оккупанты не оставляют попыток потеснить украинских защитников с занятых позиций. 6 атак оккупантов воины ВСУ отразили в районе Старомайорского. Одна - еще продолжается. Силы обороны контролируют ситуацию.

На Ореховском направлении произошло 3 боевых столкновения. Российским оккупантам не удалось оттеснить подразделения ВСУ от Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении оккупанты не оставляют попыток выбить Силы обороны с позиций на левобережной части Днепра. 10 боевых столкновений существенных изменений в обстановку на данном участке не было внесено. ВСУ продолжают контролировать ситуацию, потери позиций не допущены.

"Украинские воины наносят оккупантам ощутимые потери, активно применяют средства огневого поражения по живой силе врага и технике. На определенных направлениях осуществляют меры по улучшению тактического положения", - добавили в Генштабе.