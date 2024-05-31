Пограничники нанесли серию ударов по технике и БК оккупантов на Бахмутском направлении (видео)

Фото: ГПСУ уничтожили технику и БК на Бахутском направлении.

Украинские пограничники нанесли серию ударов по технике и боекомплектам окупантов на Бахмутском направлении. Видео своей работы они распространили по сети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПСУ в Telegram.