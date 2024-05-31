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Пограничники нанесли серию ударов по технике и БК оккупантов на Бахмутском направлении (видео)

Украина, Пятница 31 мая 2024 12:15
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Пограничники нанесли серию ударов по технике и БК оккупантов на Бахмутском направлении (видео) Фото: ГПСУ уничтожили технику и БК на Бахутском направлении.
Автор: Ярослава Борзова

Украинские пограничники нанесли серию ударов по технике и боекомплектам окупантов на Бахмутском направлении. Видео своей работы они распространили по сети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПСУ в Telegram.

"FPV-дронами бойцы бригады "Помста" разбили 3 пушки Д-30 и пушку 2А65 "Мста-Б", также обнаружили и уничтожили 2 полевых состава с боекомплектом противника. А еще ночью тяжелым бомбером "Вампир" поразили 2 вражеских авто - - уаз 3303 и легковушка", - говорится в сообщении.

Так, в общей сложности пограничники уничтожили 4 пушки, 2 автомобиля и 2 склада БК оккупантов.

Украинские войска уничтожают технику и живую силу РФ

Напомним, по данным Генштаба потери РФ в войне в Украине за минувшие сутки составляли почти 1400 оккупантов.

Накануне стало известно, что украинские защитники уничтожили БМП захватчиков на Харьковском направлении. Также пограничники показали серию ударов по их технике на Северном направлении.

На днях украинские разведчики рассказали, как им удалось нанести серию высокоточных ударов по позициям и технике захватчиков на Харьковском направлении.

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