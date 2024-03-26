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Украинские воины уничтожили вражеский "Бук" с помощью HIMARS (видео)

Архивное фото: Украинские воины уничтожили вражеский "Бук" (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские воины обнаружили вражеский ЗРК "Бук" в Запорожской области и с помощью системы HIMARS уничтожили его.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование Сил специальных операций ВС Украины.

Отмечается, что операторы 3-го отдельного полка специального назначения имени князя Святослава Храброго во время разведывательных действий на Запорожском направлении обнаружили зенитный ракетный комплекс "Бук" противника.

Операторы навели на вражескую цель огонь HIMARS ракетно-артиллерийского подразделения Сил обороны. 

"В результате огневого поражения ЗРК "Бук" уничтожен", - добавили военные.

Ситуация на фронте

Генштаб ВСУ сегодня сообщал, что на фронте в течение суток произошло 57 боевых столкновений. Россияне активно пытались штурмовать позиции ВСУ на Лиманском и Новопавловском направлениях.

А потери России в войне в Украине к утру вторника, 26 марта, составляли 770 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 438 160 военных.

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