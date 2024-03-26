Почти 800 оккупантов, 27 артсистем и одна ПВО. Генштаб обновил потери РФ в Украине

Потери России в войне в Украине на утро вторника, 26 марта, составили 770 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 438 160 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 6 танков, 27 артсистем и одну ПВО.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Ситуация на фронте

В Украине на фронте в течение суток произошло 57 боевых столкновений. Россияне активно пытались штурмовать позиции ЗСУ на Лиманском и Новопавловском направлениях.

В частности, как пишет Институт изучения войны, российские войска продвинулись к западу от Авдеевки, в западную Орловку, к западу от Тоненького и к западу Запорожской области. Также в предыдущие сутки враг совершил неудачное наступление на украинские позиции на восточном (левом) берегу Херсонской области.

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