Почти 800 оккупантов, 27 артсистем и одна ПВО. Генштаб обновил потери РФ в Украине
Потери России в войне в Украине на утро вторника, 26 марта, составили 770 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 438 160 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 6 танков, 27 артсистем и одну ПВО.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.03.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 438160 (+770) человек ликвидировано;
- танков - 6893 (+6) ед.;
- боевых бронированных машин - 13207 (+24) ед.;
- артиллерийских систем - 10904 (+27) ед.;
- РСЗО - 1019 (+1) ед.;
- средства ПВО - 727 (+1) ед.;
- самолетов - 347 ед.;
- вертолетов - 325 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 8553 (+14) ед.;
- крылатые ракеты - 2014 (+4) ед.;
- корабли/катера - 26 ед.;
- подводные лодки - 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 14498 (+44) ед.;
- специальная техника - 1789 (+4) ед.
Ситуация на фронте
В Украине на фронте в течение суток произошло 57 боевых столкновений. Россияне активно пытались штурмовать позиции ЗСУ на Лиманском и Новопавловском направлениях.
В частности, как пишет Институт изучения войны, российские войска продвинулись к западу от Авдеевки, в западную Орловку, к западу от Тоненького и к западу Запорожской области. Также в предыдущие сутки враг совершил неудачное наступление на украинские позиции на восточном (левом) берегу Херсонской области.
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