ua en ru
Вт, 26 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Почти 800 оккупантов, 27 артсистем и одна ПВО. Генштаб обновил потери РФ в Украине

Украина, Вторник 26 марта 2024 08:16
UA EN RU
Почти 800 оккупантов, 27 артсистем и одна ПВО. Генштаб обновил потери РФ в Украине Фото: Генштаб ВСУ обновил данные по потерям РФ в Украине на 26 марта (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Потери России в войне в Украине на утро вторника, 26 марта, составили 770 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 438 160 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 6 танков, 27 артсистем и одну ПВО.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.03.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 438160 (+770) человек ликвидировано;
  • танков - 6893 (+6) ед.;
  • боевых бронированных машин - 13207 (+24) ед.;
  • артиллерийских систем - 10904 (+27) ед.;
  • РСЗО - 1019 (+1) ед.;
  • средства ПВО - 727 (+1) ед.;
  • самолетов - 347 ед.;
  • вертолетов - 325 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 8553 (+14) ед.;
  • крылатые ракеты - 2014 (+4) ед.;
  • корабли/катера - 26 ед.;
  • подводные лодки - 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 14498 (+44) ед.;
  • специальная техника - 1789 (+4) ед.

Ситуация на фронте

В Украине на фронте в течение суток произошло 57 боевых столкновений. Россияне активно пытались штурмовать позиции ЗСУ на Лиманском и Новопавловском направлениях.

В частности, как пишет Институт изучения войны, российские войска продвинулись к западу от Авдеевки, в западную Орловку, к западу от Тоненького и к западу Запорожской области. Также в предыдущие сутки враг совершил неудачное наступление на украинские позиции на восточном (левом) берегу Херсонской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
Почти 800 оккупантов, 27 артсистем и одна ПВО. Генштаб обновил потери РФ в Украине
Почти 800 оккупантов, 27 артсистем и одна ПВО. Генштаб обновил потери РФ в Украине
DAILY
Без США не обойтись. Хватит ли Украине денег в бюджете и какие могут быть альтернативы
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Без США не обойтись. Хватит ли Украине денег в бюджете и какие могут быть альтернативы