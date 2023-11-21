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ВСУ сбили вражеский дрон над Днепропетровской областью

Вторник 21 ноября 2023 22:37
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ВСУ сбили вражеский дрон над Днепропетровской областью Иллюстративное фото: ВСУ сбили вражеский дрон над Днепропетровской областью (коллаж РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Украинские воины сегодня, 21 ноября, в Днепропетровской области уничтожили вражеский беспилотник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровского областного совета Николая Лукашука.

По его данным, вражеский дрон был сбит Воздушными силами над Синельниковским районом.

"Как всегда – THE BEST! Спасибо военным из ПвК "Восток", – написал он.

Следует заметить, по состоянию на 22:35 в Днепропетровской области и еще ряде областей объявлен сигнал воздушной тревоги. Воздушные силы предупреждают об угрозе атаки беспилотников по типу "шахед".

РФ наносит удары по регионам Украины

Сегодня армия России обстреляла несколько областей. Сначала стало известно, что РФ нанесла ракетный удар по Одесской области. Пострадала припортовая инфраструктура.

Позже глава Запорожской ОВА Юрий Малашко сообщил, что Россия нанесла ракетный удар по одному из районов областного центра.

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