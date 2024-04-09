Украинские воины отбили штурм Новомихайловки и уничтожили вражеские танки (видео)
Украинские воины продолжают отбивать атаки россиян на село Новомихайловка в Донецкой области. Оккупанты потеряли 18 единиц техники за последние трое суток.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
"Оккупанты продолжают свои суицидальные атаки в районе Новомихайловки, что в Донецкой области", - пишут военные.
По их словам, за прошедшие трое суток десантники, отражая штурмы, лишили россиян 18-ти единиц техники.
"Три танка - уничтожены, один - подбит. Сгорело восемь боевых бронированных машин, еще семь - выведены из строя", - добавили в Генштабе.
Отмечается, что это результат работы 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады. Военные сообщили, что несколько десятков оккупантов также были ликвидированы.
Ситуация на фронте
Сегодня Генштаб ВСУ сообщал, что украинские воины удерживают позиции на левобережье Днепра, отразили атаки россиян возле Белогоровки в Луганской области и поразили три средства ПВО противника.
А общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 449 250 военных.
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