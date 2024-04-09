850 оккупантов и 30 артсистем. Генштаб обновил потери РФ в Украине

Потери России в войне в Украине к утру вторника, 9 апреля составляют 850 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 449 250 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 23 танка, 45 ББМ и 30 артсистем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ .

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.04.24 ориентировочно составили:

Институт изучения войны (ISW) сообщает о продвижении российских оккупантов вблизи Кременной Луганской области; северо-западнее Бахмута и юго-западнее Донецка Донецкой области.

За прошедшие сутки на фронте произошло 56 боевых столкновений. Больше всего враг атаковал на Новопавловском направлении, оккупанты 26 раз пытались прорвать оборону наших войск.

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