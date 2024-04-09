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850 оккупантов и 30 артсистем. Генштаб обновил потери РФ в Украине

Вторник 09 апреля 2024 07:53
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850 оккупантов и 30 артсистем. Генштаб обновил потери РФ в Украине Иллюстративное фото (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Вадим Ребрина

Потери России в войне в Украине к утру вторника, 9 апреля составляют 850 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 449 250 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 23 танка, 45 ББМ и 30 артсистем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.04.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 449 250 (+850) человек ликвидировано;
  • танков – 7110 (+23) ед;
  • боевых бронированных машин – 13620 (+45) ед.;
  • артиллерийских систем – 11 386 (+30) ед.;
  • РСЗО – 1039 ед.;
  • средства ПВО – 753 (+2) ед.;
  • самолетов – 347 ед.;
  • вертолетов – 325 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 9033 (+37) ед.;
  • крылатые ракеты – 2065 ед.;
  • корабли/катера - 26 ед;
  • подводные лодки – 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 15181 (+71) ед;
  • специальная техника – 1868 (+1) ед.

850 оккупантов и 30 артсистем. Генштаб обновил потери РФ в Украине

Ситуация на фронте

Институт изучения войны (ISW) сообщает о продвижении российских оккупантов вблизи Кременной Луганской области; северо-западнее Бахмута и юго-западнее Донецка Донецкой области.

За прошедшие сутки на фронте произошло 56 боевых столкновений. Больше всего враг атаковал на Новопавловском направлении, оккупанты 26 раз пытались прорвать оборону наших войск.

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