850 оккупантов и 30 артсистем. Генштаб обновил потери РФ в Украине
Потери России в войне в Украине к утру вторника, 9 апреля составляют 850 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 449 250 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 23 танка, 45 ББМ и 30 артсистем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.04.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 449 250 (+850) человек ликвидировано;
- танков – 7110 (+23) ед;
- боевых бронированных машин – 13620 (+45) ед.;
- артиллерийских систем – 11 386 (+30) ед.;
- РСЗО – 1039 ед.;
- средства ПВО – 753 (+2) ед.;
- самолетов – 347 ед.;
- вертолетов – 325 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 9033 (+37) ед.;
- крылатые ракеты – 2065 ед.;
- корабли/катера - 26 ед;
- подводные лодки – 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн – 15181 (+71) ед;
- специальная техника – 1868 (+1) ед.
Ситуация на фронте
Институт изучения войны (ISW) сообщает о продвижении российских оккупантов вблизи Кременной Луганской области; северо-западнее Бахмута и юго-западнее Донецка Донецкой области.
За прошедшие сутки на фронте произошло 56 боевых столкновений. Больше всего враг атаковал на Новопавловском направлении, оккупанты 26 раз пытались прорвать оборону наших войск.
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