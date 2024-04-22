Ситуация на фронте сегодня 22 апреля

Украинские войска продолжают отражать атаки россиян на левобережье Днепра и поразили пункт управления противника. А оккупанты нанесли авиаудар возле Малой Токмачки в Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

Российские обстрелы

В течение суток зафиксировано 62 боевых столкновения. В общем, враг нанес 4 ракетных и 58 авиационных ударов, совершил 100 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Алексеевка, Миропольское, Степок Сумской области.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиаудар в районе населенного пункта Сеньково Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности Синьковка, Петропавловка, Котляровка Харьковской области.

На Лиманском направлении Силами обороны отражено 14 атак в районах Новоегоровки, Серебрянского лесничества в Луганской области и населенных пунктов Терны и Торское Донецкой области.

От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Невское Луганской области и Терны, Ямполовка, Торское Донецкой области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражено 12 атак в районах населенных пунктов Золотаревка, Спорное, Выемка, Часов Яр, Ивановское, Клещиевка, Андреевка Донецкой области, где враг пытался улучшить тактическое положение. Противник нанес авиаудар в районе Белогоровки Луганской области.

Под артиллерийским и минометным огнем оказалось около 20 населенных пунктов, в частности Григорьевка, Калиновка, Часов Яр, Ступочки Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 10 атак в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Семеновка, Уманское, Яснобродовка и Нетайлово Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей.

Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Новокалиново, Бердичи, Александрополь, Семеновка, Ильинка Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Очеретино, Новобахмутовка, Уманское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Георгиевка, Новомихайловка, Урожайное Донецкой области, где враг 12 раз пытался прорвать оборону наших войск. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Константиновка, Новомихайловка и Урожайное Донецкой области.

Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались более 10 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Константиновка, Угледар Донецкой области.

На Ореховском направлении враг, при поддержке авиации, 1 раз атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области. Нанес авиационный удар в районе Малой Токмачки Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Красное, Новоданиловка, Пятихатки Запорожской области.

На Херсонском направлении противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Новоберислав и Берислав Херсонской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Ольговка, Львовское, Ивановка, Токаревка Херсонской области.

Ситуация на левобережье Днепра

Враг не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра.

Так, в течение суток совершил 4 безуспешных атаки на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.

Потери врага

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 2 зенитно-ракетных комплексах и 13 районах сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 пункту управления, 2 средствам ПВО и 1 району сосредоточения личного состава противника.