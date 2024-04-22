Более 700 оккупантов и 17 артсистем. Генштаб обновил потери РФ в Украине

Потери России в войне в Украине на утро понедельника, 22 апреля, составляют 730 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 460 260 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 27 автомобилей и 8 ББМ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СтратКома ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.04.24 ориентировочно составили:

Ситуация на фронте

По данным института изучения войны (ISW), ВСУ все еще могут защищать Часов Яр, кроме его восточных окраин.

В Украине на фронте в течение суток произошло 85 боевых столкновений. Силы противовоздушной обороны Украины уничтожили 2 управляемые авиационные ракеты Х-59.

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