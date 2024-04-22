Более 700 оккупантов и 17 артсистем. Генштаб обновил потери РФ в Украине
Фото: Генштаб обновил потери РФ в Украине (GettyImages)
Потери России в войне в Украине на утро понедельника, 22 апреля, составляют 730 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 460 260 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 27 автомобилей и 8 ББМ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СтратКома ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.04.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 460 260 (+730) человек ликвидировано;
- танков - 7236 (+7) ед.;
- боевых бронированных машин - 13 904 (+8) ед.;
- артиллерийских систем - 11 736 (+17) ед.;
- РСЗО - 1046 ед.;
- средства ПВО - 768 (+1) ед.;
- самолетов - 348 ед.;
- вертолетов - 325 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 9384 (+5) ед.;
- крылатые ракеты - 2117 (+2) ед.;
- корабли/катера - 26 ед.;
- подводные лодки - 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 15 812 (+27) ед.;
- специальная техника - 1934 (+8) ед.
Ситуация на фронте
По данным института изучения войны (ISW), ВСУ все еще могут защищать Часов Яр, кроме его восточных окраин.
В Украине на фронте в течение суток произошло 85 боевых столкновений. Силы противовоздушной обороны Украины уничтожили 2 управляемые авиационные ракеты Х-59.
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