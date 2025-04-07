Украинские воины в марте уничтожили дронами более 77 тысяч целей (видео)

Украинские военные в марте уничтожили более 77 тысяч вражеских целей с помощью дронов. Это на 10% больше, чем в феврале.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в Facebook.

Генерал отметил, что одним из ключевых приоритетов Украины остается наращивание боевых возможностей беспилотных систем на поле боя. Поскольку увеличение роли дронов позволяет сохранить жизни украинских воинов.



"Только за март, с помощью беспилотников разных типов, было поражено и уничтожено более 77 тысяч вражеских целей - это на 10% больше, чем в феврале", - добавил Сырский.

Он поблагодарил воинов за профессиональное и результативное выполнение боевых задач.