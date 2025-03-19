Украинские военные уничтожили уже более 10 "Шахедов" новейшим средством: что о нем известно
Украинские военные начали использовать новейшие технологии для уничтожения вражеских "Шахедов". На сегодняшний день этим средством уничтожено уже более 10 целей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Сил беспилотных систем ВСУ.
Операторы подразделения "Darknode" 412-го полка "NEMESIS" Сил беспилотных систем уничтожили более 10 вражеских ударных беспилотников типа "Шахед", используя новейшее средство.
Примечательно, что стоимость этого изделия составляет около лишь 5000 долларов, тогда как стоимость дронов-камикадзе противника превышает 150 тысяч долларов.
"Силы беспилотных систем продолжают внедрять инновационные решения, повышающие эффективность Сил обороны Украины для сохранения жизни украинцев", - заявили военные.
В то же время в Силах беспилотных систем отметили, что официальные новости о дальнейших достижениях и результатах этой работы стоит ожидать уже в ближайшее время.
Производство оружия в Украине
Напомним, с начала полномасштабного вторжения России Украина значительно масштабировала производство беспилотников и даже перевыполнила план в 2024 году.
В прошлом году министр обороны Рустем Умеров заявлял, что в 2025-м военно-промышленный комплекс (ВПК) усилит производство вооружения. Речь шла в основном о дронах и дальнобойном оружии, в частности баллистических ракетах.
Как сообщили в Минобороны, в 2025 году уровень обеспечения ВСУ беспилотными системами, особенно FPV-дронами, вырос. Теперь эта цифра составляет уже около 200 тысяч единиц в месяц.
Кроме того известно, что Украина наращивает производство дальнобойных дронов и ракет. Более того, ударные дроны Украины дальнего радиуса действия стали определенной заменой для дальнобойных ракет.
На днях украинский президент Владимир Зеленский заявил, что украинский дрон прошел испытания на 3000 км.
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