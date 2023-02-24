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Украинские военные уничтожили вражескую пусковую установку ЗРК С-300 в Херсонской области

Фото: Украинские военные уничтожили вражескую пусковую установку ЗРК С-300 (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

На Кинбурнской косе (Николаевская область) удалось уничтожить вражескую реактивную систему залпового огня "Град", а на оккупированной части Херсонской области вражескую пусковую установку ЗРК С-300.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу оперативного командования "Юг".

"По результатам боевой работы в зоне ответственности вражеские подразделения уменьшены на 13 россиян", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на Кинбурнской косе подтверждена ликвидация вражеской реактивной системы залпового огня "Град", на левобережье Херсонской области - пусковой установки ЗРК С-300.

"Кроме того, уничтожен склад с боеприпасами в районе Новой Каховки, 2 беспилотных разведчика, 2 подготовленных к использованию враждебными ДРГ моторных лодок, артиллерийский радиолокационный комплекс, 120-мм миномет и автомобильная техника", - добавили в командовании.

Напомним, что по данным на утро четверга, 23 февраля, украинские военные ликвидировали в сутки 790 российских солдат, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 145 850 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 16 танков и 24 ББМ.

Украинские войска по наведению партизан нанесли точный удар по вражескому составу с боеприпасами в Запорожской области.

Украинские военные нашли эффективный метод наносить ракетные удары по тыловым базам поставок и складам оккупационных войск, о чем свидетельствует серия взрывов в Мариуполе.

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