ua ru
Сб, 15 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Ситуация на фронте сегодня 15 июля

Новина українською →
Суббота 15 июля 2023 18:44
Ситуация на фронте сегодня 15 июля Фото: Ситуация на фронте сегодня (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Российские оккупационные войска сосредоточили свои силы на пяти направлениях. За сутки произошло почти 30 боевых столкновений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ в Facebook .

Атаки врага

В течение текущих суток РФ нанесла ракетно-авиационный удар двумя иранскими ударными БпЛА типа Shahed и двумя зенитными управляемыми ракетами по Украине. В результате успешной боевой работы ПВО Украины уничтожено два ударных беспилотника.

Кроме того, враг нанес 32 авиационных удара и совершил 15 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Ситуация на фронте

Противник сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток состоялось 28 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения ВС Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие. В течение суток нанес авиационные удары в районах Волфино Сумской области и Устиновки Харьковской области. Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в частности это Железный Мост Черниговской области; Белокопытово и Прогресс Сумской области и Казачья Лопань, Ветеринарное и Красное Харьковской области.

На Купянском направлении украинские воины стойко держат оборону. В течение суток противник вел безуспешные наступательные действия южнее Новоселовского Луганской области. В том же районе нанес авиационный удар. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Двуречная, Красное Первое, Колодязное, Новомлинск и Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия восточнее Веселого Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Невского и Белогоровки Луганской области и Ивано-Дарьевки, Федоровки и Раздоловки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Спирное, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении украинские защитники успешно отбили все вражеские атаки в районе юго-западнее Андреевки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе Дилиевки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Марково, Хромовое, Дилиевка, Васюковка Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Первомайского и нанес авиационный удар возле Нью-Йорка Донецкой области. В то же время, враг совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности это Невельское, Первомайское, Степное и Авдеевка Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки. Там же враг нанес авиационный удар. Осуществил обстрелы более 10 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Марьинка, Екатериновка и Георгиевка Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки и нанес авиационный удар в районе Благодатного Донецкой области. Осуществил обстрелы населенных пунктов Великая Новоселка, Угледар, Пречистовка и Благодатное.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. Нанес авиационный удар в районе Никольского Херсонской области.

Осуществил артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, среди них Левадное, Новодаровка, Гуляйполе Запорожской области; Ивановка, Куцуруб Николаевской области; Днепровское, Золотая балка, Ромашково, Кизомыс Херсонской области и город Херсон.

Наступление ВСУ

В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.

Происшествия

Противник продолжает использовать гражданские учреждения здравоохранения временно захваченных территорий Украины в собственных целях. В частности, установлено, что в населенном пункте Показное Запорожской области, из здания Михайловского психоневрологического интерната, вывезено около 200 пациентов в неизвестном направлении, а обслуживающий персонал освобожден. В дальнейшем, на территории и в помещениях запланировано размещение военного госпиталя для лечения раненых российских военнослужащих.

Потери врага

Авиация сил обороны за сутки нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Также, украинскими защитниками в течение суток уничтожено шесть разведывательных БпЛА.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили два склада боеприпасов, четыре артиллерийских средства на огневых позициях и два средства противовоздушной обороны противника.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Генштаб ВСУ Война России против Украины
NEWS
Кабмин продлил выплаты ВПЛ, но не всем. Кто не получит помощь
Кабмин продлил выплаты ВПЛ, но не всем. Кто не получит помощь
DAILY
Андреа Калан, Госдеп США: Зеленский не получил все, что хотел, но саммит – это победа Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Андреа Калан, Госдеп США: Зеленский не получил все, что хотел, но саммит – это победа Украины