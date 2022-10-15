Оккупанты вновь понесли потери в результате взрывов на авиабазе в Мелитополе, - мэр

Вечером 14 октября в районе военного аэродрома в Мелитополе Запорожской области прогремело четыре мощных взрыва. Вследствие чего враг понес потери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Мелитополя Ивана Федорова .

"Вчера вечером было громко в районе аэродрома: 4 мощных взрыва с последующей детонацией. По предварительным данным, вражеская военная база, которую оккупанты безуспешно пытаются восстановить, в очередной раз понесла потери", - рассказал он.

Также он отметил, что после очереди взрывов российские военные начали вывозить ликвидированную технику.