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Украинские военные уничтожили российскую РСЗО "Торнадо" (видео)

Фото: украинские военные уничтожили российскую РСЗО "Торнадо" (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Бойцы Сухопутных войск показали видео процесс уничтожения вооружения и боеприпасов российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска ВСУ.

В частности, на видео видно, как украинские защитники из 44-й отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола "минуснули" российскую реактивную систему залпового огня "Торнадо-Г" и БМП-3.

Напомним, украинские защитники отбили штурм оккупантов на Сватовском направлении и уничтожили три вражеских БМП.

Кроме того, украинские бойцы уничтожили штурмовую группу россиян у Бахмута.

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Война России против УкраиныРСЗО