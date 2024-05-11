RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинские военные уничтожили российский Су-25

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Украинские военные сбили российский штурмовик Су-25 на Авдеевском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение 110 отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко в Facebook.

"Еще одна сушка! Самолетопад российских воздушных судов продолжается. Опять замечательная работа зенитчиков 110 бригады. Сегодня поразили очередной СУ-25", - говорится в сообщении. 

Военные отметили, что оккупанты до сих пор не поняли, что нечего летать в украинском небе, поэтому "будут падать и дальше".

Су-25 - дозвуковой штурмовик советских времен, предназначенный для поддержки наземных войск и уничтожения целей. Штурмовик оснащен авиационными пушками, авиационными бомбами, неуправляемыми ракетами "воздух-поверхность" и управляемыми ракетами "воздух-воздух".

Согласно опубликованным данным, приблизительная стоимость одного самолета Су-25 составляет 11 миллионов долларов США.

Напомним, 4 мая ВСУ сбили российский Су-25.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Су-25Вооруженные силы УкраиныВойна в УкраинеВойна России против Украины