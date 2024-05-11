Українські військові знищили російський Су-25

Українські військові збили російський штурмовик Су-25 на Авдіївському напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис 110 окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка в Facebook.
"Ще одна сушка! Літакопад російських повітряних суден продовжується. Знову чудова робота зенітників 110 бригади. Сьогодні вразили черговий СУ-25", - йдеться у повідомленні.
Військові зазначили, що окупанти досі не зрозуміли, що нічого літати в українському небі, тож "будуть падати й далі".
Су-25 - дозвуковий штурмовик радянських часів, призначений для підтримки наземних військ і знищення цілей. Штурмовик оснащений авіаційними гарматами, авіаційними бомбами, некерованими ракетами "повітря-поверхня" і керованими ракетами "повітря-повітря".
Згідно з опублікованими даними, приблизна вартість одного літака Су-25 становить 11 мільйонів доларів США.
Нагадаємо, 4 травня ЗСУ збили російський Су-25.
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