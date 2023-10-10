Еще 450 оккупантов, 6 танков и 17 дронов: Генштаб ВСУ обновил потери РФ в Украине
Украинские военные ликвидировали за прошедшие сутки еще 450 российских оккупантов. Также Силы обороны уничтожили дополнительно 6 танков, 7 артиллерийских систем и 17 беспилотников противника.
Об этом 10 октября сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.10.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 283080 (+450) человек ликвидировано;
- танков - 4829 (+6) ед.;
- боевых бронированных машин - 9129 (+3) ед.;
- артиллерийских систем - 6713 (+7) ед.;
- РСЗО - 808 ед.;
- средства ПВО - 544 (+1) ед.;
- самолетов - 315 ед.;
- вертолетов - 316 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 5207 (+17) ед.;
- крылатые ракеты - 1530 ед.;
- корабли/катера - 20 ед.;
- подводные лодки - 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 9125 (+12) ед.;
- специальная техника - 961 (+2) ед.
Ситуация на фронте 10 октября
По данным Генштаба ВСУ в утренней сводке, за прошедшие сутки произошло 39 боевых столкновений на фронтах. Украинские военные держат оборону на востоке и юге и ведут наступательные операции на Мелитопольском и Бахмутском направлениях.
Авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделения ракетных войск ВСУ поразили пункт управления, состав боеприпасов, 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и станцию РЭБ оккупантов.
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