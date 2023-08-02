"Солнцепек" и не только. Тарнавский показал, как ВСУ бьют россиян на таврическом направлении

Украинские военные продолжают уничтожать российские войска на таврическом направлении. В частности, за последние сутки здесь был уничтожен "Солнцепек" и живая сила врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram бригадного генерала, командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского.

Так, по его данным, за сутки враг потерял 19 единиц военной техники противника. В частности, 4 ББМ, 6 единиц артиллерийских систем и минометов, 1 единица ТОС-1А "Солнцепек", 1 БпЛА, 7 единиц автомобильной.

"Также было уничтожено 10 складов боеприпасов и 1 склад ГСМ противника", - добавил генерал.

Потери РФ в Украине

Потери России в войне в Украине на утро среды, 2 августа, составили 540 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 247 230 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 15 БПЛА и 27 артсистемы.

По данным Генштаба, ВСУ выбили российские войска с позиций в районе Андреевки Донецкой области в среду, 2 августа. Кроме того, силы обороны сдерживают наступление оккупантов на Лимано-Купянском направлении.