Украинские военные уничтожили российский самоходный миномет "Тюльпан" (видео)
Силы обороны уничтожили вражеский самоходный миномет "Тюльпан", который находился на временно оккупированной территории Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВМС ВС Украины.
"Ликвидация вражеского 2С4, 240 мм самоходного миномета "Тюльпан", - говорится в сообщении.
Отмечается, что это совместная работа артиллеристов 406 отдельной артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова и 74 отдельного разведывательного батальона.
Потери оккупантов во время войны против Украины
Потери России в войне в Украине к утру среды, 2 августа, составили 540 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 247 230 военных.
Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что украинские военные продолжают уничтожать российские войска на Таврическом направлении. В частности, за последние сутки здесь был уничтожен "Солнцепек" и живая сила врага.
В Минобороны вчера заявили, что с 1 по 31 июля потери россиян составили 17 820 оккупантов и 2567 единиц вооружения и военной техники.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.