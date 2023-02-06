ВСУ из артиллерии атаковали позиции оккупантов в захваченных домах (видео)

Фото: ВСУ из артиллерии атаковали позиции оккупантов в захваченных домах (Getty Images)

Украинские защитники обнаружили позиции оккупантов в частных домах и нанесли по ним удар из артиллерии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Сухопутных войск ВСУ.

"Уничтожаем врага с ювелирной точностью", - говорится в сообщении. Отмечается, что украинские военные обнаружили российских оккупантов, которые базировались в захваченных домах и нанесли удар по их позициям. В Сухопутных войсках сообщили, что это результат работы артиллеристов 28-й отдельной механизированной бригады совместно с Изюмским отдельным батальоном территориальной обороны.