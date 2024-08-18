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Украинские военные заставили бежать пехотинцев РФ и взяли в плен командира роты

Воскресенье 18 августа 2024 04:41
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Украинские военные заставили бежать пехотинцев РФ и взяли в плен командира роты Фото: наши защитники заставили убежать российских пехотинцев (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Украинские военные заставили бежать остатки роты 810-й отдельной бригады морской пехоты россиян и взяли в плен ее командира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook 2 штурмовой роты 225 Отдельного штурмового батальона.

Бойцы батальона ВСУ заставили бежать из населенного пункта остатки роты 810-й бригады морской пехоты россиян и взяли в плен конмадира роты, младшего лейтенанта Ткачева Андрея Андреевича.

Результаты операции бойцы продемонстрировали в видеообращении пленного, которое разместили в соцсети.

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На днях СМИ обнародовали статью, в которой рассказывается, как российские военные оставляли позиции и массово сдавались во время операции ВСУ в Курской области.

По данным The Washington Post, украинские военные взяли в плен в Курской области не менее 250 российских срочников.

Более подробно о взятии в плен 100 российских солдат, в частности "кадырцев" в Курской области, - читайте в материале РБК-Украина.

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