Оккупанты по-новому начали использовать разведывательные БПЛА: подробности от военных

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение заместителя командующего Сухопутными войсками Александра Павлюка.

Как рассказал генерал, недавно средствами РЭБ украинские войска "приземлили" российский "Орлан-10" с двумя подвесами кассет к ВОГ.

Фото: беспилотник с подвесами кассет к ВОГ (t.me/Pavliuk_KSV)

"Враг пытается использовать свои разведывательные БПЛА для поражения наземных целей путем сброса осколочных боеприпасов. Не исключено, что целями для врага могут быть гражданские объекты", - отметил Павлюк.

Он заверил, что Силы обороны контролируют ситуацию и принимают необходимые меры для максимальной защиты неба от вражеских беспилотников.