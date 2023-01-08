Воздушные силы уничтожили беспилотник над Днепропетровской областью

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

Напомним, ранее сообщалось, что российские войска начали использовать разведывательные беспилотники "Орлан-10" для сброса осколочных гранат.

Также мы писали, что в украинской разведке объяснили, как в иранских дронах оказались детали из западных стран, особенно из США.

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