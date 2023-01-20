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Украинские военные сбили два беспилотника оккупантов

Фото: Украинские военные сбили два беспилотника оккупантов (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В пятницу, 20 января, украинские военные сбили два беспилотника российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Командования Воздушных сил ВСУ в Facebook.

"20 января во второй половине дня на южном и восточном направлении сбиты два российских беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня "Мерлин-ВР" и "Орлан-10", - говорится в сообщении.

Напомним, ВСУ сбили вражеский беспилотник "Мерлин" в Днепропетровской области.

Ранее украинские бойцы сбили два вражеских беспилотника, которые летали над Бахмутом в Донецкой области.

Кроме того, украинские защитники уничтожили вертолет Ка-52 "Аллигатор" и экспериментальный беспилотник российских войск.

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