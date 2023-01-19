Украинские бойцы уничтожили два вражеских беспилотника над Бахмутом

В четверг, 19 января, украинские бойцы сбили два вражеских беспилотника, которые летали над Бахмутом в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Государственной пограничной службы Украины.

"На одной из боевых позиций в районе Бахмута пограничники заметили два вражеских беспилотника, ведущих разведку позиций Сил обороны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что военные сбили эти два беспилотника.

"Точными выстрелами из стрелкового оружия цели были уничтожены", - добавили в ГПСУ.