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Украинские бойцы уничтожили два вражеских беспилотника над Бахмутом

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Бахмут, Четверг 19 января 2023 17:10
Украинские бойцы уничтожили два вражеских беспилотника над Бахмутом Фото: Украинские бойцы уничтожили два вражеских беспилотника над Бахмутом (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В четверг, 19 января, украинские бойцы сбили два вражеских беспилотника, которые летали над Бахмутом в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Государственной пограничной службы Украины.

"На одной из боевых позиций в районе Бахмута пограничники заметили два вражеских беспилотника, ведущих разведку позиций Сил обороны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что военные сбили эти два беспилотника.

"Точными выстрелами из стрелкового оружия цели были уничтожены", - добавили в ГПСУ.

Напомним, что пограничники отбили вражеский штурм под Бахмутом и ликвидировали 11 оккупантов.

Российские военные пытались прорваться в Бахмут, но пограничники остановили атаку, 5 россиян были убиты, еще 7 ранены.

До этого сообщалось, что по данным американской разведки у российской армии нет полного контроля над Бахмутом и Соледаром - там до сих пор идут тяжелые бои.

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