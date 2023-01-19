Украинские бойцы уничтожили два вражеских беспилотника над Бахмутом
В четверг, 19 января, украинские бойцы сбили два вражеских беспилотника, которые летали над Бахмутом в Донецкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Государственной пограничной службы Украины.
"На одной из боевых позиций в районе Бахмута пограничники заметили два вражеских беспилотника, ведущих разведку позиций Сил обороны", - говорится в сообщении.
Отмечается, что военные сбили эти два беспилотника.
"Точными выстрелами из стрелкового оружия цели были уничтожены", - добавили в ГПСУ.
Напомним, что пограничники отбили вражеский штурм под Бахмутом и ликвидировали 11 оккупантов.
Российские военные пытались прорваться в Бахмут, но пограничники остановили атаку, 5 россиян были убиты, еще 7 ранены.
До этого сообщалось, что по данным американской разведки у российской армии нет полного контроля над Бахмутом и Соледаром - там до сих пор идут тяжелые бои.
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