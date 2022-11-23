Украинские военные сбили 51 из 70 российских ракет: детали

В среду, 23 ноября, силы противовоздушной обороны уничтожили 51 из 70 ракет во время массированного обстрела Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Воздушные силы ВСУ в Telegram.
По данным военных, оккупанты выпустили ракеты из 10 самолетов Ту-95мс с районов Волгодонска Ростовской области и Каспийского моря, а также из двух малых ракетных катеров из акватории Черного моря.
"В общей сложности было выпущено около 70 крылатых ракет Х-101/Х-555, "Калибр". 51 ракета уничтожена силами и средствами противовоздушной обороны", - отмечают в Воздушных силах.
Также украинские военные уничтожили пять ударных беспилотников "Ланцет".
Напомним, в среду, 23 ноября, оккупанты нанесли массированный удар по Украине.
Позже стало известно, что в Киеве был поврежден объект критической инфраструктуры.
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