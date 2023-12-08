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Украинские военные на Запорожском направлении обезвредили три FPV-дрона

Запорожская область, Пятница 08 декабря 2023 19:16
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Украинские военные на Запорожском направлении обезвредили три FPV-дрона Архивное фото: Украинские военные на Запорожском направлении обезвредили три FPV-дрона (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Силы обороны Украины на Запорожском направлении уничтожили два FPV-дрона. Еще один удалось обезвредить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

"На Запорожском направлении пограничник под псевдонимом "Бриз" уничтожил двух "убийственных" птичек, а одну - "приручил", - говорится в сообщении.

Отмечается, что FPV-дроны, снаряженные взрывчаткой, несли смертельную угрозу, но антидроновое ружье защитника сломало вражеские планы, задав другой курс.

Фото: Обезвреженный дрон (facebook.com)

"Третий коптер захватчиков охранник границы ювелирно приземлил. Трофейный дрон после незначительного обслуживания будет служить на стороне добра", - добавили пограничники.

Ситуация на фронте

Сегодня Генеральный штаб ВСУ сообщил, что украинские военные отразили 24 атаки противника на Бахмутском направлении, а также уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы противника.

Потери России в войне против Украины уже превысили 337 тысяч солдат. Только за последние сутки ВСУ уничтожили 990 россиян.

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