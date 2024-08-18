Украинские военные впервые приняли участие в параде ко Дню воинов в Торонто

"Украинские военнослужащие. Наши защитники. Украинский флаг. Сине-желтые цвета свободы. В самом большом городе Канады. Чрезвычайно горжусь, что нам удалось воплотить этот важный проект", - написал он.

В своем сообщении Николенко выразил благодарность нашим военнослужащим за участие, а также руководству Canadian National Exhibition за такую возможность.

Кроме того, он отметил, что Украина борется не только за свою свободу, но и за свободу демократического мира.

"Чтим наших воинов, благодарим их за защиту", - подчеркнул генконсул.

Олег Николенко добавил, что парад ко Дню воинов проводится в Торонто с 1921 года. Он чествует мужчин и женщин, служащих в вооруженных силах Канады. Приглашение Украины к участию в этом году является подтверждением крепкой дружбы между странами.