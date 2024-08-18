Українські військові вперше взяли участь в параді до Дня воїнів у Торонто

Українські військовослужбовці вперше в історії взяли участь в параді до Дня воїнів у столиці Канади місті Торонто.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост генерального консула України в Торонто Олега Ніколенко у Facebook.
"Українські військовослужбовці. Наші захисники. Український прапор. Синьо-жовті кольори свободи. У найбільшому місті Канади. Надзвичайно пишаюся, що нам вдалося втілити цей важливий проєкт", - написав він.
У своєму дописі ніколенко виразив вдячність нашим військовослужбовцям за участь, а також керівництву Canadian National Exhibition за таку можливість.
Крім того, він зазначив, що Україна бореться не лише за свою свободу, але і за свободу демократичного світу.
"Шануємо наших воїнів, дякуємо їм за захист", - наголосив генконсул.
Олег Ніколенко додав, що парад до Дня воїнів проводиться в Торонто з 1921 року. Він вшановує чоловіків та жінок, які служать в збройних силах Канади. Запрошення України до участі цьогоріч є підтвердженням міцної дружби між країнами.
Зазначимо, що українські захисники продовжують стримувати наступ російських окупантів. За сьогодні на фронті станом на 16:00 було зафіксовано 81 бойове зіткнення.
Найбільший упор ворог робить на Покровський напрямок. Від початку доби там відбулося 24 спроби штурму позицій українців, але ЗСУ вже відбили 19 атак.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.