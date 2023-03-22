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Украинские военные отбили атаку россиян: уничтожен танк с экипажем (видео)

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Среда 22 марта 2023 19:26
Украинские военные отбили атаку россиян: уничтожен танк с экипажем (видео) Иллюстративное фото: украинские военные уничтожили танк россиян с экипажем (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские защитники не дали российским оккупантам прорвать линию обороны. Враг понес потери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска ВСУ в Telegram.

По информации военных, оккупанты хотели провести штурм позиций украинских защитников, но наткнулись на солдат 9-го батальона “Вінницькі скіфи”.

"Ребята не просто удержали позицию, но и уничтожили орковский танк вместе с экипажем", - сказано в сообщении Сухопутных войск.

Напомним, ранее стало известно, что украинские военные за сутки нанесли 12 ударов по позициям россиян.

Также мы писали, что бойцы ССО ударили дронами по оккупантам. В сети появилось видео.

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