ua ru
Ср, 22 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Бойцы ССО ударили дронами по замаскированным позициям россиян: уничтожена техника (видео)

Новина українською →
Запорожье, Среда 22 марта 2023 13:25
Бойцы ССО ударили дронами по замаскированным позициям россиян: уничтожена техника (видео) Фото: бойцы ССО прицельно уничтожают технику оккупантов на юге Украины
Автор: Наталия Гурковская

Подразделения ССО Украины уничтожили ЗРК "Стрела-10" и один плавучий транспортер средний (ПТС) оккупантов. Враг их замаскировал, но это не помогло, дроны отработали точно по цели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы специальных операций.

"На южном направлении в ходе разведки местности операторами одного из подразделений Сил специальных операций обнаружены замаскированные позиции техники оккупантов", - говорится в сообщении.

С использованием дронов "со сбросами" и благодаря умелым действиям наших воинов, вражеская техника была уничтожена.

Напомним, по данным на утро среды, 22 марта, ВСУ ликвидировали за сутки 920 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 167490 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 5 танков, 8 ББМ и 16 БПЛА.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и личные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
ВСУ уничтожили 920 оккупантов, 16 БПЛА и 8 ББМ за сутки
ВСУ уничтожили 920 оккупантов, 16 БПЛА и 8 ББМ за сутки
DAILY
Александр Ткаченко: В "хороших русских" не верю, но есть полезные, которые осуждают Путина
Ростислав Шаправский, Милан Лелич Александр Ткаченко: В "хороших русских" не верю, но есть полезные, которые осуждают Путина