Украинские военные успешно контратакуют на Бахмутском направлении: карты боев ISW

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Ситуация в Харьковской и Луганской областях

Украинский Генштаб сообщил, что российские войска совершили неудачные наземные атаки вблизи Кременной, Белогоровки и Берестового.

Российский блогер утверждал, что неизвестные части 6-й общевойсковой армии РФ отразили украинские атаки на Купянском направлении.

Бои в Донецкой области

Российские источники утверждают, что украинские силы продолжали наземные атаки к северу и юго-западу от Бахмута.

Блогер из РФ утверждал, что украинские войска вошли в Берховку и по состоянию на вторую половину дня 6 июня в населенном пункте продолжаются бои. Ранее, 5 июня, Евгений Пригожин заявил, что украинские войска захватили неопределенную часть Берховки.

Российский блогер утверждал, что украинские силы продвинулись из Орехово-Василовки и захватили высоты вдоль трассы Е-40. Пригожин также утверждал, что российские силы потеряли неопределенные позиции вблизи Роздоловки.

Россияне заявляют, что на юго-западной окраине Бахмута идут ожесточенные бои, а украинские войска вытеснили российские силы с позиций к западу от Клещеевки.

Украинский Генштаб сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Авдеевки, Северного, Невельского и Марьинки, а украинские силы отразили 12 российских штурмов.

Спикер объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень сообщил, что чеченские силы заменили штурмовые элементы "Шторма Z" в районе Марьинки примерно неделю назад и с тех пор потеряли начальный энтузиазм по поводу наступательных действий после столкновения с сильным украинским сопротивлением в этом районе.

Шершень отметил, что чеченские силы Росгвардии атакуют один фланг в районе Марьинки, а регулярные российские войска атакуют другой.





"Южная ось"

6 июня украинские войска продолжили наземные атаки на юго-западе Донецкой и востоке Запорожской областей. Российский блоггер сообщил, что ВСУ продолжали наступление в районе населенных пунктов Новодаровка, Ровнополье, Нескучное.

Командир российского добровольческого батальона "Восток" Александр Ходаковский заявил, что российские войска отбили Новодонецкое. Позже российские блоггеры заявили, что украинские войска возобновили позиции на северной окраине Новодонецкого.

Российский источник утверждал, что украинские войска безуспешно пытались провести наступательные операции на северной окраине Урожайного.

Украинский Генштаб сообщил, что российские войска безуспешно атаковали в направлении Новоселки.