Українські військові успішно контратакують на Бахмутському напрямку: карти боїв ISW

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Ситуація в Харківській та Луганській областях

Український Генштаб повідомив, що російські війська здійснили невдалі наземні атаки поблизу Кремінної, Білогорівки та Берестового.

Російський блогер стверджував, що невідомі частини 6-ї загальновійськової армії РФ відбили українські атаки на Куп'янському напрямку.

Бої у Донецькій області

Російські джерела стверджують, що українські сили продовжували наземні атаки на північ і південний захід від Бахмута.

Блогер з РФ стверджував, що українські війська увійшли в Берхівку і станом на другу половину дня 6 червня в населеному пункті тривають бої. Раніше, 5 червня, Євген Пригожин заявив, що українські війська захопили невизначену частину Берхівки.

Російський блогер стверджував, що українські сили просунулися з Оріхово-Василівки і захопили висоти вздовж траси Е-40. Пригожин також стверджував, що російські сили втратили невизначені позиції поблизу Роздолівки.

Росіяни заявляють, що на південно-західній околиці Бахмута точаться запеклі бої, а українські війська витіснили російські сили з позицій на захід від Кліщіївки.

Український Генштаб повідомив, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Авдіївки, Північного, Невельського та Мар’їнки, а українські сили відбили 12 російських штурмів.

Речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень повідомив, що чеченські сили замінили штурмові елементи "Шторму Z" у районі Мар’їнки приблизно тиждень тому і з тих пір втратили початковий ентузіазм щодо наступальних дій після того, як зіткнулися з сильним українським опором у цьому районі.

Шершень зазначив, що чеченські сили Росгвардії атакують один фланг в районі Мар'їнки, а регулярні російські війська атакують інший.





"Південна вісь"

6 червня українські війська продовжили наземні атаки на південному заході Донецької та на сході Запорізької областей. Російський блогер повідомив, що ЗСУ продовжували наступ в районі населених пунктів Новодарівка, Рівнопілля, Нескучне.

Командир російського добровольчого батальйону "Восток" Олександр Ходаковський заявив, що російські війська відбили Новодонецьке. Пізніше російські блогери заявили, що українські війська відновили позиції на північній околиці Новодонецького.

Російське джерело стверджувало, що українські війська безуспішно намагалися провести наступальні операції на північній околиці Урожайного.

Український Генштаб повідомив, що російські війська безуспішно атакували в напрямку Новосілки.