Украинские военные в Шотландии тренируются обезвреживать российские бомбы в реках и озерах

Водолазы Королевского военно-морского флота Британии, специалисты по обезвреживанию бомб и разминированию обучают своих украинских коллег поиску и безопасному обезвреживанию мин и других взрывных устройств.

Это должно гарантировать, что после окончания войны украинский народ и коммерческое судоходство смогут жить и работать без страха и риска, связанного со взрывчатыми веществами.

"Основываясь на обучении, которое Королевский флот провел за последние 12 месяцев для украинского персонала, это лишь один из элементов широкой приверженности Британии к обучению и поддержке Украины в противодействии незаконному вторжению России", - говорится в сообщении.

Из чего состояло это обучение

Учение проходило от расчистки глубоководных судоходных путей до обеспечения безопасности мелководья и пляжей для десантных рейдов. Оно также включало очистку портов, причалов и любой другой инфраструктуры от потенциальных угроз.

Команды тренировались с подводными аппаратами без экипажа - подводными роботами, оснащенными передовыми технологиями, такими как датчики, генерирующие изображения объектов, чтобы операторы могли идентифицировать угрозу.

Фото: Обучение (royalnavy.mod.uk)

Как только угроза была обнаружена, водолазы приступили к обезвреживанию устройства и обеспечению безопасности района. Учения проводились со всеми типами мишеней - свободно плавающими минами, наземными минами и самодельными взрывными устройствами в воде, на воде и вокруг нее.

Член учебной группы Королевского флота лейтенант Фрэнк Маклеод заявил, что украинцы являются целеустремленными и очень профессиональными моряками.

Помощь Британии Украине

После полномасштабного вторжения россиян в Украину ряд союзников начали оказывать Киеву военную помощь.

При этом Британия является одним из основных союзников Украины. Она стала первой страной, которая согласилась передать украинским защитникам современные западные танки, а также дальнобойные ракеты.

Несколько недель назад Лондон анонсировал новый пакет военной помощи для Украины. Вчера сообщалось, что Великобритания передала Украине на 184 тысяч артиллерийских снарядов больше, чем планировала год назад.